Укр

Полетели первые головы: в Украине отреагировали на допинг-скандал

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
116
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт решительно выступил против допинга Новость обновлена 27 октября 2021, 17:40
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт решительно выступил против допинга

Министерство молодежи и спорта Украины выступило категорически против манипулирований с допингом в сфере спорта.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выступил с заявлением из-за расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно нарушений Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-страничке главы министерства.

Гутцайт решительно выступил против допинга, а также заявил, что руководство НАДЦУ уже подало в отставку, в частности свои посты покинули директор организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек

"Мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", — подчеркнул Гутцайт.

Напомним, WADA опубликовало результаты расследования "Операции Геркулес". В отчете говорится, что в НАДЦУ предупреждали спортсменов о тестировании. Кроме того, велось расследования и в отношении Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), но допинг-схемы там не были подтверждены. Экс-президент ФЛАУ сообщил, что последствия для украинского спорта в связи с этой ситуацией могут быть катастрофическими.

Теги:
#Допинг #Вадим Гутцайт #WADA
Резонансная авария на Одесской в Харькове
Харьков
Авария в Харькове: что известно о Николае Харьковском и его родителях
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Резонансная авария на Одесской в Харькове
Авария в Харькове: что известно о Николае Харьковском и его родителях
Дата публикации
Категория
Обладательница звания "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук
Мисс Украина Александра Яремчук: "Я считаю себя красивой, но, как и у всех девушек, есть свои тараканы в голове"
Дата публикации
Категория
Дмитрий Гордон
Гордона выдворили из Грузии — он списал всё на Саакашвили
Дата публикации
Категория
Самолет Qatar Airways
"Вычеркиваем": популярная авиакомпания оскандалилась полетами в Украину через Россию
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы