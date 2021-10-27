Полетели первые головы: в Украине отреагировали на допинг-скандал

Министерство молодежи и спорта Украины выступило категорически против манипулирований с допингом в сфере спорта.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выступил с заявлением из-за расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно нарушений Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-страничке главы министерства.

Гутцайт решительно выступил против допинга, а также заявил, что руководство НАДЦУ уже подало в отставку, в частности свои посты покинули директор организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

"Мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", — подчеркнул Гутцайт.

Напомним, WADA опубликовало результаты расследования "Операции Геркулес". В отчете говорится, что в НАДЦУ предупреждали спортсменов о тестировании. Кроме того, велось расследования и в отношении Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), но допинг-схемы там не были подтверждены. Экс-президент ФЛАУ сообщил, что последствия для украинского спорта в связи с этой ситуацией могут быть катастрофическими.