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Звільнення топ-чиновників не врятують: українських спортсменів усунуть від змагань

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Українські спортсмени у Токіо Новина оновлена 27 жовтня 2021, 18:25
Українські спортсмени у Токіо

Потрібні рішучіші заходи.

Член ради засновників WADA, колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов висловився щодо ситуації, яка виникла за підсумками звіту Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо порушень Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ).

Жданов оцінив ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

За словами колишнього міністра, WADА, ймовірно, розпочне процес щодо відповідності України вимогам Антидопінгового кодексу. Це може призвести до усунення українських спортсменів від міжнародних змагань. Жданов підкреслив, що відставка вищого керівництва НАДЦУ не погасить цей скандал, а врятувати ситуацію може лише ухвалення антидопінгового закону відповідно до міжнародних вимог. Також Жданов розповів, що українське питання, швидше за все, розглядатиметься на засіданні Виконкому WADA 24 листопада у Парижі.

"Головне завдання влади, і зокрема Міністерства молоді та спорту, не на словах, а реальними справами забезпечити реалізацію дієвої та ефективної антидопінгової політики, розпочати важкий, але необхідний діалог із WADA", — вважає Жданов.

Раніше про відсторонення українських спортсменів через цю ситуацію заговорив і колишній президент ФЛАУ Ігор Гоцул.

Теги:
#Ігор Жданов #WADA
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