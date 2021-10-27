Укр

Увольнения топ-чиновников не спасут: украинских спортсменов отстранят от соревнований

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинские спортсмены в Токио Новость обновлена 27 октября 2021, 18:25
Украинские спортсмены в Токио

Нужны более решительные меры.

Член совета учредителей WADA, бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов высказался касательно ситуации, которая возникла по итогам отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно нарушений Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Жданов оценил ситуацию на своей страничке в Facebook.

По словам бывшего министра, WADА, вероятно, начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Жданов подчеркнул, что отставка высшего руководства НАДЦУ не погасит этот скандал, а спасти ситуацию может только принятие антидопингового закона в соответствии с международными требованиями. Также Жданов поведал, что украинский вопрос, скорее всего, будут рассматриваться на заседании Исполкома WADA 24 ноября в Париже.

"Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA", — считает Жданов.

Ранее об отстранении украинских спортсменов из-за возникшей ситуации заговорил и бывший президент ФЛАУ Игорь Гоцул.

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#Игорь Жданов #WADA
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