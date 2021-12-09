"У него есть яйца": Стаховский отдал должное Луческу

Известный болельщик "Динамо" прокомментировал работу тренера команды.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который недавно завершил карьеру в сборной Украины, оценил работу главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу в клубе.

Своими мыслями по этому поводу спортсмен поделился в эфире телеканала "Футбол 1/2/3".

Сергей, побывавший студии FAN TALK, отметил, что являлся большим критиком назначения румына в киевский клуб. Однако теперь он считает, что Луческу уже доказал, что является отличным специалистом. Кроме того, теннисист заявил, что Мирча сделал смелый поступок в свои годы, возглавив "Динамо" после многих лет пребывания в "Шахтере". Стаховский считает, что в этом сезоне Мирча вновь показывает достойный уровень, ведь "Бело-синие" идут на одном уровне с "Шахтером" в чемпионате Украины, хотя "Горняки" потратили на трансферном рынке намного больше денег.

"Чтобы сделать такой шаг (возглавить "Динамо"), нужно реально иметь яйца. Сколько бы денег Луческу не заплатили, это сильно ударило по его имиджу в "Шахтере". К тому же, он получил достаточно много негатива от болельщиков киевского Динамо", — заявил Стаховский.

Отметим, "Динамо" не сумело напоследок хлопнуть дверьми в Европе, проиграв в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов португальской "Бенфике" (2:0). Луческу отреагировал на поражение.