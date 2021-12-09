Луческу назвал основную причину вылета "Динамо" из Лиги чемпионов

Румынский специалист опять посетовал на отсутствие опыта.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Бенфики" (0:2) высказал свое мнение о неудачном выступлении киевлян в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Как можно оценить выступление "Динамо" в столь сложной группе? Я доволен. Конечно нельзя радоваться таким результатам, наша команда могла набрать намного больше очков. После таких игр все забывают, что почти вся линия обороны у "Динамо" очень молодая, всем футболистам по 19-21 лет. В таком возрасте очень сложно показывать качественный и надежный футбол сзади.

Мне кажется, вы забываете, что почти во всех играх против грандов мы играли на равных. Можно порадоваться за рост футболистов. Не понимаю только, почему так получается, что они начинают играть, когда нет давления, да и команда уже пропустила несколько важных мячей", — цитирует Луческу официальный сайт киевского клуба.

В среду один из мячей в ворота динамовцев забил их бывший игрок Роман Яремчук.

"Динамо" с одним набранным очком заняло последнее место в группе и завершило выступление в еврокубках, а вот "Бенфика" пробилась со второго места в плей-офф со второго места.

Как ранее сообщал "Телеграф", Роман Яремчук уже высказался о голе в ворота киевского клуба.