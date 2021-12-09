Укр

Луческу назвал основную причину вылета "Динамо" из Лиги чемпионов

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
383
Мирча Луческу Новость обновлена 09 декабря 2021, 07:54
Мирча Луческу

Румынский специалист опять посетовал на отсутствие опыта.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Бенфики" (0:2) высказал свое мнение о неудачном выступлении киевлян в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Как можно оценить выступление "Динамо" в столь сложной группе? Я доволен. Конечно нельзя радоваться таким результатам, наша команда могла набрать намного больше очков. После таких игр все забывают, что почти вся линия обороны у "Динамо" очень молодая, всем футболистам по 19-21 лет. В таком возрасте очень сложно показывать качественный и надежный футбол сзади.

Мне кажется, вы забываете, что почти во всех играх против грандов мы играли на равных. Можно порадоваться за рост футболистов. Не понимаю только, почему так получается, что они начинают играть, когда нет давления, да и команда уже пропустила несколько важных мячей", — цитирует Луческу официальный сайт киевского клуба.

В среду один из мячей в ворота динамовцев забил их бывший игрок Роман Яремчук.

"Динамо" с одним набранным очком заняло последнее место в группе и завершило выступление в еврокубках, а вот "Бенфика" пробилась со второго места в плей-офф со второго места.

Как ранее сообщал "Телеграф", Роман Яремчук уже высказался о голе в ворота киевского клуба.

Теги:
#Мирча Луческу #Лига Чемпионов #ФК Бенфика #ФК Динамо (Киев)
Рождественский Львов
Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рождественский Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Категория
Чепирование людей могут начать со следующего года
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Категория
Героя знаем, но не в лицо
Александр "Редут" Трепак - настоящий герой российско-украинской войны, которого… не знали в лицо
Дата публикации
Категория
Байден впервые заговорил об итогах беседы с Путиным
Американские военные не будут воевать за Украину — Байден
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года