Яремчук обратился к "Динамо" после гола в ворота киевского клуба (видео)

Это был первый мяч украинца в группе ЛЧ.

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук подвел итог встречи 6-го тура Лиги чемпионов против "Динамо" (2:0). Стоит отметить, что первый мяч в составе португальцев в активе украинского форварда.

"Забить всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов, но самое приятное, что мы вышли в следующий раунд. Я уважаю "Динамо", желаю ему удачи, но главное, что мы набрали три очка и вышли в 1/8 финала", — цитирует Яремчука официальный сайт турнира.

Роман Яремчук является воспитанником киевского клуба, однако закрепиться в основном составе форвард не смог. Более того, нападающий не забил ни одного мяча за первую команду "Динамо".

Это поражение оставило "Динамо" на последнем месте в турнирной таблице с одним набранным очком. А вот португальцы набрали восемь баллов и смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя "Барселону" на одно очко. "Бавария" с 18 очками (все победы) уверенно выиграла данную группу.

Как ранее сообщал "Телеграф", каталонский клуб в зимнее трансферное может подписать Романа Яремчука.