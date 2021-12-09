Укр

Яремчук обратился к "Динамо" после гола в ворота киевского клуба (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
135
Яремчук с партнерами празднует гол Новость обновлена 09 декабря 2021, 07:32
Яремчук с партнерами празднует гол

Это был первый мяч украинца в группе ЛЧ.

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук подвел итог встречи 6-го тура Лиги чемпионов против "Динамо" (2:0). Стоит отметить, что первый мяч в составе португальцев в активе украинского форварда.

"Забить всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов, но самое приятное, что мы вышли в следующий раунд. Я уважаю "Динамо", желаю ему удачи, но главное, что мы набрали три очка и вышли в 1/8 финала", — цитирует Яремчука официальный сайт турнира.

Роман Яремчук является воспитанником киевского клуба, однако закрепиться в основном составе форвард не смог. Более того, нападающий не забил ни одного мяча за первую команду "Динамо".

Это поражение оставило "Динамо" на последнем месте в турнирной таблице с одним набранным очком. А вот португальцы набрали восемь баллов и смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя "Барселону" на одно очко. "Бавария" с 18 очками (все победы) уверенно выиграла данную группу.

Как ранее сообщал "Телеграф", каталонский клуб в зимнее трансферное может подписать Романа Яремчука.

Теги:
#Лига Чемпионов #ФК Бенфика #Роман Яремчук #ФК Динамо (Киев)
Рождественский Львов
Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рождественский Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Категория
Чепирование людей могут начать со следующего года
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Категория
Героя знаем, но не в лицо
Александр "Редут" Трепак - настоящий герой российско-украинской войны, которого… не знали в лицо
Дата публикации
Категория
Байден впервые заговорил об итогах беседы с Путиным
Американские военные не будут воевать за Украину — Байден
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года