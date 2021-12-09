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Яремчук звернувся до "Динамо" після голу у ворота київського клубу (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Яремчук із партнерами святкує гол Новина оновлена 09 грудня 2021, 07:32
Яремчук із партнерами святкує гол

Це був перший м’яч українця у групі ЛЧ.

Нападник "Бенфіки" Роман Яремчук підбив підсумок зустрічі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Динамо" (2:0). Перший м’яч у складі португальців в активі українського форварда.

"Забивати завжди приємно. Особливо в Лізі чемпіонів, але найприємніше, що ми вийшли в наступний раунд. Я поважаю "Динамо", бажаю йому удачі, але головне, що ми набрали три очки і вийшли до 1/8 фіналу", — цитує Яремчук офіційний сайт турніру.

Роман Яремчук є вихованцем київського клубу, проте закріпитись в основному складі форвард не зміг. Більше того, нападник не забив жодного м’яча за першу команду "Динамо".

Ця поразка залишило "Динамо" на останньому місці в турнірній таблиці з одним набраним очком. А ось португальці набрали вісім балів та змогли пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів, обійшовши "Барселону" на одне очко. "Баварія" з 18 очками (усі перемоги) впевнено виграла цю групу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", каталонський клуб у зимове трансферне може підписати Романа Яремчука.

Теги:
#Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #Роман Яремчук #ФК Динамо (Київ)
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