Известные украинские теннисистки заявились на Australian Open в паре с россиянками
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Неоднозначный выбор для партнеров сделали украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые заявились на парный турнир Открытого чемпионата Австралии 2022 года вместе с российскими спортсменками.
Об этом сообщает журналист Даниэл Раду в twitter, опубликовавший полный список участников парного турнира.
По информации источника, Калинина сыграет в паре с россиянкой Варварой Грачевой, а Костюк — с Анной Калинской.
Еще две украинки Людмила и Надежда Киченок выступят на Турнире Большого Шлема в паре с латвийкой Еленой Остапенко и индийкой Санией Мирзой соответственно.
Добавим, что на одиночный AO-2022 заявились сразу 8 украинок, четверо из которых планируют выступить в квалификации: Леся Цуренко, Катерина Байндль, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко. А Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская заявились в основную сетку.
Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.
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