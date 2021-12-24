Укр

Известные украинские теннисистки заявились на Australian Open в паре с россиянками

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Марта Костюк и Ангелина Калинина Новость обновлена 24 декабря 2021, 14:25
Марта Костюк и Ангелина Калинина

Спорт — вне политики?

Неоднозначный выбор для партнеров сделали украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые заявились на парный турнир Открытого чемпионата Австралии 2022 года вместе с российскими спортсменками.

Об этом сообщает журналист Даниэл Раду в twitter, опубликовавший полный список участников парного турнира.

По информации источника, Калинина сыграет в паре с россиянкой Варварой Грачевой, а Костюк — с Анной Калинской.

Варвара Грачева
Варвара Грачева
Анна Калинская
Анна Калинская

Еще две украинки Людмила и Надежда Киченок выступят на Турнире Большого Шлема в паре с латвийкой Еленой Остапенко и индийкой Санией Мирзой соответственно.

Добавим, что на одиночный AO-2022 заявились сразу 8 украинок, четверо из которых планируют выступить в квалификации: Леся Цуренко, Катерина Байндль, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко. А Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская заявились в основную сетку.

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский теннисист Сергей Стаховский похвалил Мирчу Луческу за работу в "Динамо".

Теги:
#Теннис #Australian Open #Ангелина Калинина #Марта Костюк
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