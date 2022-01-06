Укр

Джокович попал в "австралийский плен": что произошло

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Новак Джокович Новость обновлена 06 января 2022, 10:45
Новак Джокович

Лучший теннисист мира угодил в странную ситуацию.

Первая ракета мира серб Новак Джокович не сумел пройти таможню в Австралии и рискует пропустить Australian Open-2022.

По информации The Times, у серба возникли проблемы с документами для въезда в страну.

День назад Новак на своей страничке в Instagram сообщил, что у него есть медицинское исключение и он таки сможет попасть в Австралию, даже не будучи вакцинированным от коронавируса. Однако по прилету в Мельбурн ему отказали во въезде в страну и даже устроили многочасовой допрос. Сообщается, что это было связано из-за грубой ошибки в оформлении визы. Для Джоковича оформили не тот тип документа, который не предусматривает въезд в Австралию с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса.

Ситуация с Джоковичем приобрела политический характер. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон лично сообщил, что виза серба была аннулирована.

"Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил. Наша строгая пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID один из самых низких в мире. Мы продолжаем проявлять бдительность," — написал Моррисон на своей страничке в Twitter.

А вот президент Сербии Александр Вучич пообщался с теннисистом по телефону и заверил, что будет бороться за Новака.

"Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что власти примут все необходимые меры, чтобы задержание лучшего теннисиста мира было остановлено. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силен, как мы все знаем", — написал Вучич на своей страничке в Instagram.

После аннулирования визы Джокович подал апелляцию. Стало известно, что суд по этому делу состоится в понедельник, 10 января. Об этом сообщил на своей страничке в Twitter журналист The Age Пол Саккал. Добавим, что проживать серб будет в отеле Park Hotel, возле которого уже проходят акции поддержки теннисиста.

Открытый чемпионата Австралии пройдет на кортах Мульбурна с 17 по 30 января. Джокович является 20-кратным победителем Турниров большого шлема, в частности он 9 раз побеждал на Australian Open.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские теннисистки заявились на Australian Open в паре с россиянками.

Теги:
#Теннис #Новак Джокович #Australian Open
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