"Нелюдське рішення": в рф почалася істерика через недопуск росіян на "Вімблдон"

Цивілізовані країни не хочуть прославляти спортсменів країни-агресора.

У середу, 20 квітня, на 56-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росіянам та білорусам заборонили брати участь у Вімблдонському тенісному турнірі.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Це рішення було прийнято через військову агресію рф в Україні. У росії не згодні з цим. Коментатор Дмитро Губернієв, наприклад, назвав такий вердикт організаторів "дискримінацією за національною ознакою".

"Це дискримінація за національною ознакою, яка не має нічого спільного ні з демократичними інститутами, ні з правилами. Люди покарали наших тенісистів, чудову британську публіку. Це абсолютна дискримінація. Наші тенісисти мають велику вагу. Я не знаю що буде далі. Я знаю, що це абсолютно нелюдське рішення", — цитує Губернієва "Чемпионат".

Депутат Держдуми рф Віталій Мілонов вважає, що "Вімблдон" тільки втратить від того, що тенісисти з росії не зіграють там.

"Нам не варто сильно розпорошуватися, а треба подумати про те, щоб створити свій турнір, наприклад, під назвою Moscow Open, і запросити туди відомих спортсменів. Я думаю, є ті, хто не злякається й обов’язково приїде взяти участь у нашому турнірі, щоб довести, Що спорт і політика — це різні речі", — цитує Мілонова metaratings.ru.

Нагадаємо, організатори чемпіонату світу з волейболу вирішили виключити рф з турніру і замінити її на збірну України. Примітно, що російські олімпійці не отримають від держави обіцяних автомобілів, адже через санкції ціни в росії зросли.