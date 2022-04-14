Україна займе місце росії на чемпіонаті світу: подробиці

росія мала стати господаркою турніру.

У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що збірна України займе місце росії на чемпіонаті світу-2022 серед чоловіків.

Про це повідомляє Федерація волейболу України на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що Міжнародна федерація волейболу FIVB вважає за неможливе проведення чемпіонату світу-2022 на території росії. Тому турнір, за попередніми даними, пройде у Польщі та Словенії. Крім того, у FIVB заявили, що місце росії отримає команда України. Таким чином, наша збірна гратиме у групі А разом із Сербією, Тунісом та Пуерто-Рико. Раніше планувалося, що ЧС-2022 пройде з 26 серпня до 11 вересня 2022 року.

"Президент ФВУ Михайло Мельник отримав листа від FIVB у якому повідомляється, що Україна зіграє на чемпіонаті світу-2022 замість росії. У листі сказано, що процедура жеребкування проводитися наново не буде й Україна посяде місце росії у групі А під першим сіяним номером", — повідомили у пресслужбі ФВУ.

Нагадаємо, деякі українські волейболісти спокійною продовжують виступати в чемпіонаті росії, поки в Україні триває війна.

Раніше повідомлялося, що Ярослав Ракицький співав гімн України під час благодійного матчу "Шахтаря".