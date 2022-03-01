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Українські волейболісти спокійно святкують перемоги в Росії, доки на батьківщині триває війна

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українці продовжують грати у чемпіонаті РФ Новина оновлена 01 березня 2022, 16:24
Українці продовжують грати у чемпіонаті РФ

Деякі українські спортсмени все ще виступають у РФ.

Волейболісти збірної України Ілля Ковальов та Ян Єрещенко продовжують виступати у чемпіонаті Росії, хоча їхня батьківщина вже шостий день обороняється від російських окупантів.

Про це повідомив спортивний журналіст Андрій Сеньків на своїй сторінці у Facebook.

"Обидва грають у Росії. Перший – за "Газпром-Югру" (Уфа), другий – за "Єнісей" (Красноярськ). Обидва останніми днями спокійно "шпилять" за свої клуби в чемпіонаті ніким не визнаної країни, святкують перемоги. Ілля Ковальов, Ян Єрещенко, я певен – ви знаєте, куди вам треба йти", — написав Сеньків.

Нагадаємо, 1 березня РФ завдала цинічного ракетного удару по центру Харкова, внаслідок якого загинуло щонайменше 10 мирних громадян. Президент України Володимир Зеленський назвав авіаудар поблизу Харківської ОДА терором. У мережі з’явилися фото та відео наслідків російської агресії. Крім того, у вівторок на Полтавщині впіймали російського загарбника, який йшов на Київ у великій танковій колоні. У мережі оприлюднили імена 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Волейбол #Війна з Росією
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