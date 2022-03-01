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Оприлюднено імена 120 тисяч російських окупантів, що воюють в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита російська техніка Новина оновлена 01 березня 2022, 13:30
Підбита російська техніка

Імена загарбників стали надбанням громадськості.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну було оприлюднено імена загарбників із РФ.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на Центр оборонних стратегій (ЦОС).

За інформацією джерела, було розсекречено імена та прізвища 120 тисяч російських солдатів, які вторглися на територію нашої країни. ЦОС надав такі дані російських окупантів: імена, табельний номер та місце служби. Додамо, що дані ЦОС були отримані від надійних джерел. З документом можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, 1 березня російські військові здійснили цинічний обстріл центру Харкова, внаслідок якого загинули цивільні особи. Президент України Володимир Зеленський назвав авіаудар поблизу Харківської ОДА терором та повідомив, що управляти Києвом буде генерал. Крім того, російські загарбники обстріляли багатоповерховий будинок у Херсоні. Також Зеленський відкликав російських послів, країни яких допомагають РФ. А в тимчасово окупованому росіянами Куп’янську місцеві жителі атакували російських військових. Російський полонений на камеру зізнався у злочинах РФ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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