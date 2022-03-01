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"Путін х**ло": полонений російський окупант зателефонував на батьківщину (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Полонений росіянин в Україні Новина оновлена 01 березня 2022, 12:36
Полонений росіянин в Україні

Росіянин зізнався у злочинах своєї армії

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного російського вторгнення в Україну черговий полонений загарбник зателефонував до себе на батьківщину.

Відповідне відео з’явилося на telegram-каналі народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність").

На кадрах видно, як російському окупанту дозволили зателефонувати на батьківщину. Він почав з того, що сказав відому кричалку про президента РФ Володимира Путіна: "Путін х**ло". Потім загарбник зателефонував близькій людині й розповів, що перебуває в полоні, а потрапив на територію України обманом. Росіянин також заявив про злочини російської армії — стрілянину по мирних жителях і не тільки. Окупант визнав, що РФ є загарбником, а не як кричать путінські пропагандисти.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові оголосили полювання на техніку та особовий склад ворога. 1 березня на Луганщині російська армія обстріляла обласний будинок дитини. На Чернігівщині впіймали російського загарбника, який додзвонився на батьківщину. А по головній площі Харкова росіяни завдали потужний ракетний удар.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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