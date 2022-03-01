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На Луганщині російська армія обстріляла обласний будинок дитини: відео пошкоджень

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Які саме снаряди використовувалися, не уточнюється Новина оновлена 01 березня 2022, 10:23
Які саме снаряди використовувалися, не уточнюється

На щастя, обійшлося без жертв

Російські окупанти, котрі вже шостий день ведуть кровопролитну війну проти України, відкрили прицільний вогонь про соціальним об'єктам Луганщини. Під їхні обстріли потрапив обласний будинок дитини, що знаходиться у Сєвєродонецьку.

Така інформація з'явилася на Facebook-сторінці очільника Луганської облдержадаміністрації Сергія Гайдая.

Відомо, що будівля, котра постраждала внаслідок вогню російського окупанта, розташована на вулиці Лисичанській.

Будинок дитини на карті
Будинок дитини на карті

Через обстріли було вибито вікна (металопластикові), а також пошкоджено стіни закладу.

На щастя, окупантам не вдалося поранити когось чи вбити. За словами Гайдая, влада евакуювала і персонал будинку дитини, і його вихованців кількома днями раніше.

Зазначимо, що нинішня війна демонструє — у армії Російської Федерації немає жодних принципів, адже вони, не зупиняючись, обстрілюють спальні райони міст, де можуть знаходитися цивільні. Лише за перші п'ять діб протистояння окупанти вбили 16 українських дітей.

При цьому вони інколи використовують малечу та жінок, як свій власний живий щит — як це було нещодавно на Київщині.

Теги:
#Україна #Діти #Росія #Луганська область #Обстріл #Війна #Донбас
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