Росіяни з початку війни вбили 16 українських дітей

Росіяни використовують жінок і дітей як живий щит.

Україна п'ятий день поспіль відбиває атаки російської армії та розбиває їх військову техніку разом з окупантами. При цьому ворог використовує заборонену техніку, зокрема ракетні комплекси, та вбиває українських дітей.

Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, за чотири доби від обстрілів окупантів загинули 16 дітей України. Росіяни не соромились використовувати жінок та дітей як живий щит.

"Ворог перевершує сам себе в цинізмі й підлості. В бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар завдано по мирному Житомиру. Використовує жінок і дітей, як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житлових об’єктах. В пекло війни посилає строковиків. Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України й використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності. Впритул розстрілює автомобіль з родиною", — повідомили у ЗСУ.

Українські військовослужбовці додали, що від рук цинічного окупанта станом на 28 лютого вже загинули 16 дітей.

"Ми цього ніколи не пробачимо! Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!" – додали Сухопутні війська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що станом на 27 лютого, в Україні внаслідок обстрілів загинули 352 мирні жителі нашої країни, серед яких 14 дітей. Ще більша кількість українців зазнали поранень. В інформації зазначено, що їх налічується вже 1684, з них 116 дітей.

Нагадаємо, попри всі надії агресора, українські захисники змогли не лише відстояти свої позиції, а й ліквідувати безліч ворожої військової техніки.