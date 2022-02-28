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Здамо металобрухт — відбудуємо Україну: свіжі фото та відео розбитої техніки росіян

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Ворожі танки та вертольоти ненадовго затримуються на українській землі Новина оновлена 28 лютого 2022, 08:09
Ворожі танки та вертольоти ненадовго затримуються на українській землі

ВСУ знищили вже близько тисячі одиниць військової техніки РФ

Сьогодні вже п’ятий день бойових дій між Росією та Україною, і за цей час, незважаючи на всі надії агресора, українські захисники змогли не лише відстояти свої позиції, а й ліквідувати велику кількість ворожої військової техніки.

"Телеграф" зробив надихаючу добірку фото та відео з нейтралізованою технікою Росії.

Як відомо, за час агресії Росія втратила в Україні вже щонайменше 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 броньованих бойових машин, кілька "Градів", катерів, "Бук", 4300 осіб особового складу.

Деякі з кадрів знищення техніки проникли у мережу.

Ще в перший день 24 лютого українці ефектно збили військовий вертоліт К-52 і рознесли цілу колону ворожої техніки.

26 лютого під Черніговом теж частково знищили, частково захопили як трофеї російські танки.

Незважаючи на всі заяви агресора про нібито відсутню в Україні систему протиповітряної оборони, ось так у Житомирській та Хмельницькій областях збивали літаки та ракети:

При спробі захоплення Харкова прямо на вулицях міста спалили частину військової техніки РФ:

Ще колону техніки ліквідували під Прилуками 27 лютого.

А ось так красиво на Житомирщині українські "Байрактари" знищили БУК-М2.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні стався справжній злам у війні Росії та України, вважає міністр оборони Олексій Рєзніков.

Теги:
#Росія #Війна #Військова техніка #Танки
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