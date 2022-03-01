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Обстріл Харкова: з’явилися дані про жертви (фото та відео наслідків)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Наслідки вибуху в центрі міста Новина оновлена 01 березня 2022, 10:39
Наслідки вибуху в центрі міста

Російські війська цілилися по мирному місту та об’єктам культурної та соціальної інфраструктури

Першого березня у Харкові вранці обстріляли центр міста. Це сталося, коли комендантська година вже закінчилася і на вулицях були люди.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу будівлі обласної ради постраждали шестеро людей, серед яких дитина. Кількість загиблих наразі невідома. Повідомляється про щонайменше двох.

У центрі Харкова, крім ОДА, постраждали також будівля оперного театру — загорілася покрівля, вибиті вікна у філармонії, постраждали частина житлових будинків 4-5-поверхової забудови.

Наслідки вибухів ракет зафіксовано на відео та інших вулицях Харкова.

Харків обстрілюють із першого дня початку агресії Росії в Україні. Напередодні, 28 лютого, стався обстріл у спальному районі — на Олексіївці та Павловому полі. Постраждали десятки людей, 14 загинули, у частині міста перебої з електро та водопостачанням.

В обласній адміністрації впевнені, що 1 березня обстріл продовжуватиметься.

Як раніше писав "Телеграф", складна ситуація і на південному фронті. Там російські війська атакують Херсон — місто тримає оборону і знаходиться практично в облозі.

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#Харків #Обстріл
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