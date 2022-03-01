Б’ють по підстанціях: обстріляний Харків залишився без світла та води

Харків’яни втратили електрику та водопостачання через дії окупантів

У Харкові, який 28 лютого зазнав сильних обстрілів, російські загарбники знищують підстанції. В результаті мирні жителі у низці районів сидять без води та електрики. Як повідомляє "Телеграф", про це розповів мер міста Ігор Терехов у ефірі телеканалу "1+1".

Так, у понеділок, 28 лютого, у Харкові через обстріл пошкоджено підстанцію АТ "Харківобленерго". Частина будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального району тимчасово залишаються без електро- та водопостачання. Керівництво міста запевняє, що комунальники роблять все можливе, щоб усунути неполадки якнайшвидше.

"Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишилася без електроенергії, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням і теплом", — розповів про ситуацію в Харкові Терехов.

За словами Терехова, йде війна, націлена на знищення народу. Дії російських загарбників він називає злочином перед усім світом.

Нагадаємо, у Харківській ОДА не заперечують можливого подальшого наступу на місто. Там впевнені, що окупанти свідомо били по житлових кварталах. У місті багато загиблих мирних мешканців. Дехто з них вибрався ненадовго з укриття, щоби поповнити запаси питної води, але був убитий російськими військовими.