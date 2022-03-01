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Зеленський відреагував на авіаудар у Харкові та призначив главу Києва: звернення президента (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Президент Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців Новина оновлена 01 березня 2022, 12:49
Президент Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців

Президент розповів про поточну обстановку в країні та озвучив декілька важливих рішень

Президент України Володимир Зеленський назвав авіаудар поблизу Харківської ОДА терором і повідомив, що керувати Києвом буде генерал. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у відеозверненні гаранта, опублікованому у вівторок, 1 березня.

Так, Зеленський наголосив, що ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор.

"Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", — вважає президент.

Крім того, глава держави повідомив, що Україна викликає посла з Киргизстану за виправдання агресії Росії, посла з Грузії — за перепони добровольцям, які хочуть допомогти Україні, за неморальну позицію по відношенню до санкцій.

Також повідомляється що головою Київської військової адміністрації призначено генерала Жернова Миколу Миколайовича. Кличко залишається мером столиці, але керувати обороною буде професійний військовий, додав Зеленський.

Нагадаємо, в Харкові після сильних обстрілів під час переговорів у Білорусі обстановка залишається напруженою. У вівторок, 1 березня, окупанти відкрили вогонь по центральній площі міста. Вибух стався неподалік будівлі обласної державної адміністрації. Момент потрапив на відео.

Теги:
#Харків #Володимир Зеленський #Київ
Президент Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців
Україна
Зеленський відреагував на авіаудар у Харкові та призначив главу Києва: звернення президента (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців
Зеленський відреагував на авіаудар у Харкові та призначив главу Києва: звернення президента (відео)
Дата публікації
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