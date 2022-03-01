"Їб*ште їх!": в тимчасово окупованому Куп'янську місцеві атакували російських військових (відео)

Окупантам на Харківщині взагалі не раді

В місті Куп'янськ Харківської області, яке колишній мер "здав" російським загарбникам, панують проукраїнські настрої. Це демонструє свіже відео, де місцеві жителі показали окупаційній армії, що таке Україна.

Запис оприлюднив у своєму Telegram-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Населення Куп'янська попри загрозу бути застреленими і безпосередньо під час обстрілів зібралися на мітинг проти російської армії. При чому це винятково мирне населення — замість зброї у них лише синьо-жовті державні прапори.

Однак помітивши автомобіль російських військових, деякі "гарячі голови" не втрималися. І вже за кілька секунд джип із характерною для росіян літерою "Z" на боці був оточений натовпом.

Найбільш безстрашні навіть вилізли на капот і намагалися розбити ногами скло. Спроба видалася невдалою, але окупанту довелося втікати від розізлених людей, інакше, цілком можливо, йому б влаштували самосуд — не розбираючись, як це інколи буває у воєнний час.

Зазначимо, що подібні героїчні вчинки людей надихають українців в усіх регіонах. Та й іншим областям теж є чим похвастатися. Сумщині, до прикладу — затриманою бойовою машиною окупантів із кількома полоненими, Запорізькій області — безстрашними жителями, котрі стали на шляху у танку.

І так, додамо ще гарних новин. Мер вищезгаданого Куп'янська, який вирішив співпрацювати із росіянами, вже затриманий. Його чекає відповідальність за державну зраду.