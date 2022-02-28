Мер Куп'янська, який здав місто росіянам, затриманий: деталі

Зрадником займатиметься Служба Безпеки України.

Мера міста Куп'янськ (Харківська область) Геннадія Мацегору, який перейшов на бік окупантів, затримали разом з ними. Йому загрожує відповідальність за статтею про "державну зраду".

Про це у понеділок, 28 лютого, повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зазначається, що колишнього очільника Куп'янська вже доставили на територію вільної України.

Щодо Геннадія Мацегори Служба безпеки України вже розпочала розслідування одразу за двома статтями — за фактом державної зради та зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Варто зазначити, що Мацегора 27 лютого записав відеозвернення, у якому заявив, що Куп'янськ переходить під контроль російських окупантів. За його словами, до чергової частини міста надійшов дзвінок одного з командирів окупаційних військ з пропозицією переговорів. Мацегорі нібито погрожували штурмом міста, тому він погодився на переговори й здав Куп'янськ без бою. Також з’явилася інформація, що він вирішив із понеділка запустити освітній процес у місті, попри ведення бойових дій у країні.

Нагадаємо, що Геннадій Мацегора у 2010 році обирався у міську раду від "Партії регіонів", а мером Куп'янська став від "ОПЗЖ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія 28 лютого масовано обстріляла Харків із "Градів", внаслідок чого загинули десятки людей, ще сотні зазнали поранень.