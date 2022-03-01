На Полтавщині впіймали російського окупанта, який так і не дійшов до Києва (відео)

Черговий російський солдат потрапив у полон до українських захисників.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного російського вторгнення в Україну ще один солдат загарбників потрапив у полон.

Відео з допитом окупанта є на telegram-каналі народного депутата України Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність").

На відео російський загарбник зізнався, що був на навчаннях під Воронежем, проте з кожним днем його частина просувалася дедалі ближче до кордонів України. Якогось моменту солдат зрозумів, що знаходиться на території України. Окупант зізнався, що керівництво сказало йому, що Зеленський нібито капітулював, а його колоні дали завдання заїхати до Києва, щоб показати силу. До слова, колона цього солдата складалася приблизно зі ста машин і була розбита в Полтавській області. Саме там окупант потрапив у полон.

Нагадаємо, 1 березня у мережі з’явилося визнання бурята-окупанта, який прийшов на українську землю, у військових злочинах Росії на території України. Крім того, у Генштабі ЗСУ оцінили ситуацію на 12:00 1 березня і зазначили, що Росія втратила наступальні можливості, а її солдати почали мародерствувати.