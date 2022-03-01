Обстріл Харкова: лише в будівлі ОДА загинуло щонайменше 10 осіб (відео)

Подібні дії росіян неможливо пробачити

Кількість жертв обстрілів центральної площі Харкова вже вимірюється десятками осіб. Тільки у будівлі обласної державної адміністації, котра постраждала під час прицільного вогню окупантів, знайшли мінімум 10 тіл.

Подробиці повідомляє пресслужба ДСНС України.

Кількість людей, котрі отримали різноманітні травми, перевищує вже три десятки. Цифру в мінімум 35 постраждалих озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Досі триває розчищення завалів будівлі, поки з-під них вдалося врятувати близько 10 осіб.

Рятувальники звітують про те, що архітектурі будівлі завдано чималих збитків. Повністю зруйнована внутрішня сходова клітина. Також частково постраждали коридори, при чому на всіх поверхах.

Додамо, що, як ми вже писали, крім цього вогонь зачепив філармонію, оперний театр, кілька 4-5-поверхових будинків.

Дії Росії стосовно прицільного бомбардування центра Харкова президент Володимир Зеленський уже назвав терором.