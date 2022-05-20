Міжнародний теніс зайняв бік росії: подробиці

Тенісні організації вбачають дискримінацію росіян та білорусів

У п’ятницю, 20 травня, на 86-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну ATP і WTA позбавили "Вімблдон" рейтингових очок за усунення гравців з росії та Білорусі.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Таким чином, головний турнір на траві фактично матиме статус аматорського із величезним призовим фондом. Своє рішення тенісні організації мотивували тим, що недопуск спортсменів з росії та Білорусі ставить їх у нерівне становище з іншими тенісистами. Також стало відомо, що ITF позбавила "Вімблдон" юніорських очок.

"Для нашого туру основне значення має можливість гравців будь-якої національності брати участь у турнірах на основі заслуг та без дискримінації. Рішення "Вімблдону" підриває цей принцип і цілісність рейтингової системи ATP. Також це суперечить нашій угоді про рейтинги", — сказано у заяві ATP.

"Наша позиція полягає у захисті рівних можливостей, які мають бути у гравців WTA, щоб змагатися як особи. Якщо ми не займемо цю позицію, то ми відмовимося від нашого фундаментального принципу та дозволимо WTA стати прикладом для підтримки дискримінації за національною ознакою на інших заходах та в інших регіонах світу", — заявили в WTA.

Примітно, що інші турніри ATP та WTA у Британії не будуть позбавлятися очок, тому що в періоди їх проведення у відсторонених росіян та білорусів є можливості виступати в інших країнах.

"Сказати, що я розчарований в ATP, було б применшенням… Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників. Але мені здається, що навіть моїм товаришам-гравцям шкода загарбників та колабораціоністів із росії та Білорусі. Гравці, які за 85 днів так і не змогли виступити із чітким повідомленням про засудження вторгнення в Україну. Це ганебний день для тенісу", — написав у Twitter український тенісист Сергій Стаховський.

Нагадаємо, росіянам та білорусам заборонили брати участь в Вімблдонському тенісному турнірі. Представники рф навіть хотіли відкупитися, щоб брати участь у турнірі.