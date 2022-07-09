"Російська школа": в рф примазалися до перемоги казахстанської тенісистки на Вімблдоні

Вперше в історії Вімблдону перемогу в одиночному турнірі здобула представниця Казахстану

У суботу, 9 липня, тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна виграла міжнародний тенісний турнір на траві Вімблдон-2022, брати участь у якому не мали права росіяни.

У рф відразу почали примазуватися до перемоги 23-річної Олени, яка є уродженкою Москви. Президент Федерації тенісу росії Шаміль Тарпіщев заявив, що Рибакіна перемогла за рахунок "російської школи", передає "Чемпіонат".

"По-перше, треба привітати Рибакіну! Це все-таки російська школа! Вона довгий час грала у нас, а потім у Казахстані. Реально я вважав, що в цьому матчі переможе та, у кого міцніші нерви. Адже вперше були у фіналі. Очікування такі, що матч ряснітиме помилками. Дівчатка показали гарну гру: Рибакіна щільно подавала і дуже здорово грала. Жабер намагалася розібрати гру для того, щоб збивати москвичку. Але успіх наприкінці був на боці Рибакіної", — сказав Тарпіщев.

У мережі відразу зазначили, що Тарпіщев примазався до успіху спортсменки, від якої по суті позбулися в росії кілька років тому. До 2018 року Олена представляла рф.

У мережі обурені там, що Тарпіщев примазався до успіху Рибакіної

Додамо, що у фіналі турніру Рибакіна завдала поразки Онс Жабер із Тунісу з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Для неї цей успіх став першим на турнірах Великого Шлему.

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Нагадаємо, нещодавно Тарпіщев накинувся з образами на Еліну Світоліну, але за українку заступився легендарний тенісист.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагалися відкупитися від українців для участі на турнірі в Вімблдоні. Через усунення росіян тенісні організації вирішили не нараховувати рейтингові очки за цей турнір.