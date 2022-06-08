Видатна українська тенісистка стала другим послом United24

Платформа займається збиранням коштів на допомогу Україні

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, де збираються кошти на допомогу для України.

Інформація про це з’явилася на сайті президента України. У повідомленні зазначено, що посла представили під час онлайн-зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координатором платформи Ярославою Гресь.

До того ж у зустрічі також взяв участь і перший амбасадор платформи Андрій Шевченко.

За словами Зеленського, мета платформи полягає не лише у збиранні коштів, а й у приверненні уваги світу до проблем України. І саме в об’єднанні світової спортивної спільноти навколо допомоги Україні полягатиме завдання Світоліної та Шевченка.

Варто зазначити, що платформа United24 (або U24) працює близько 4 тижнів і за цей час через неї вдалося зібрати понад 50 мільйонів доларів. Гроші надходять на рахунки НБУ, а потім розподіляються на розмінування, гуманітарну допомогу та відновлення України.

Як повідомлялося раніше, литовський журналіст Андрюс Тапінас запустив онлайн збір коштів на купівлю БПЛА "Байрактар" на потреби ЗСУ та за три дні зібрав п’ять мільйонів євро.