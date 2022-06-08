Выдающаяся украинская теннисистка стала вторым послом United24

Платформа занимается сбором средств на помощь Украине

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24, на которой собираются средства на помощь для Украины.

Информация об этом появилась на сайте президента Украины. В сообщении указано, что амбассадора представили во время онлайн-встречи с главой государства Владимиром Зеленским, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.

К тому же, во встрече также принял участие и первый амбассадор платформы Андрей Шевченко.

По словам Зеленского, цель платформы заключается не только в сборе средств, но и в привлечении внимания мира к проблемам Украины. И именно в объединении мирового спортивного сообщества вокруг помощи Украине будет заключаться задача Свитолиной и Шевченко.

Стоит отметить, что платформа United24 (или U24) работает около 4 недель и за это время через нее удалось собрать более 50 миллионов долларов. Деньги поступают на счета НБУ и затем распределяются на разминирование, гуманитарную помощь и восстановление Украины.

Как сообщалось ранее, литовский журналист Андрюс Тапинас запустил онлайн сбор средств на покупку БПЛА "Байрактар" на нужды ВСУ и за три дня собрал пять миллионов евро.