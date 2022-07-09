"Российская школа": в рф примазались к победе казахстанской теннисистки на Уимблдоне

Впервые в истории Уимблдона победу в одиночном турнире одержала представительница Казахстана

В субботу, 9 июля, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла международный теннисный турнир на траве Уимблдон-2022, участвовать в котором не имели права россияне.

В россии тут же начали примазываться к победе 23-летней Елены, которая является уроженкой Москвы. Президент Федерации тенниса россии Шамиль Тарпищев заявил, что Рыбакина победила за счет "российской школы", передает "Чемпионат".

"Во-первых, надо поздравить Рыбакину! Это все-таки российская школа! Она долгое время играла у нас, а потом в Казахстане. Реально я считал, что в этом матче победит тот, у кого крепче нервы. Ведь впервые были в финале. Ожидания такие, что матч будет изобиловать ошибками. Девочки показали хорошую игру: Рыбакина плотно подавала и очень здорово играла. Жабер пыталась разобрать игру для того, чтобы сбивать москвичку. Но удача в конце была на стороне Рыбакиной", — сказал Тарпищев.

В сети тут же отметили, что Тарпищев примазался к успеху спортсменки, от которой по сути избавились в россии несколько лет тому назад. До 2018 года Елена представляла рф.

В сети возмущены там, что Тарпищев примазался к успеху Рыбакиной

Добавим, что в финале турнира Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Для нее этот успех стал первым на Турнирах Большого Шлема.

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Напомним, недавно Тарпищев набросился с оскорблениями на Элину Свитолину, но за украинку вступился легендарный теннисист.

Ранее сообщалось, что россияне пытались откупиться от украинцев для участия на турнире в Уимблдоне. Из-за отстранения россиян теннисные организации решили не начислять рейтинговые очки за этот турнир.