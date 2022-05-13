Экс-первая ракетка мира поставил главу российского тенниса на место после оскорбления украинки

Американец решил ответить россиянину

Известный американский теннисист Энди Роддик заступился за украинку Элину Свитолину, которую оскорбили в россии.

Соответсвующий пост Роддик опубликовал на своей странице в Twitter.

Роддик призвал главу российского тениса посмотреть на себя в зеркало перед тем, как называть других "никем".

"Личный рекорд Тарпищева в рейтинге – 164 место. Статистика побед и поражений 2-3, никакого титула (очевидно). Статистика Элины Свитолиной 433-228. 16 одиночных титулов, третье место – личный рекорд в рейтинге. Я бы попросил его дать определение, кто такой "никто", а потом объективно посмотреть в зеркало", — написал Роддик.

Элина накануне призвала российских и белорусских теннисистов открыто высказаться о своей позиции в отношении российских властей.

"Для нас, украинцев, очень важно, чтобы они (российские и белорусские теннисисты. — Ред.) высказывались, чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут свое мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они свое правительство", — цитирует Свитолину eurosport.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в ответ на слова Свитолиной заявил, что "она — никто".

"Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", – сказал Тарпищев Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что российских теннисистов не пустили на престижный турнир Уимблдон-2022. Россияне даже предлагали откупиться от украинцев, чтобы поучаствовать в соревнованиях.