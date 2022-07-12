Экс-босса Формулы-1 настигла карма после слов о любви к путину

Известным спортивным функционером заинтересовались британские правоохранители

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявит обвинения бывшему руководителю "Формулы-1" Берни Экклстоуну. Недавно 91-летний Берни заявил, что поймал бы за президента рф владимира путина пулю.

Об этом сообщает пресс-служба Королевской прокурорской служба Великобритании на своем официальном сайте. Сообщается, что Берни могут обвинить в налоговом мошенничестве.

Решение прокурорской службы связано с незадекларированными активами стоимостью более 400 миллионов фунтов (свыше 475 миллионов долларов) и предполагаемым налоговым мошенничеством.

"Королевская прокурорская служба изучила данные, переданные Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, и санкционировала предъявление обвинений в мошенничестве Бернарду Экклстоуну из-за незадекларированных активов за рубежом, которые оцениваются в сумму более 400 миллионов фунтов", – сообщили в ведомстве.

Первое слушание в этом деле состоится 22 августа в Вестминстерском магистратском суде.

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Ранее Экклстоун назвал путина хорошим парнем, несмотря на развязанную президентом рф войну в Украине.

Напомним, российского гроссмейстера высмеяли из-за слов про загнивающий Запад.