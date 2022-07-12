Российского шахматиста подняли на смех из-за слов про загнивающий Запад

Гроссмейстер рассказал, как на Западе якобы промывают мозги населению

В россии считают, что ЕС и США санкциями против рф лишь ускоряют процесс своего экономического упадка.

Об этом заявил 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы рф Анатолий Карпов, передает aif.ru. Анатолий уверен, что Европа потеряла огромный рынок сбыта в лице рф.

Карпов считает, что западные политики избавились от внутренних проблем, разыграв "российскую карту".

"Скажем, Макрон практически перестал ощущать давление "желтых жилетов". Сначала пандемия, а теперь разыгрываемая российская карта помогли ему отправить эти жилеты в историю. Или Байден, который рассказывает американцам, что бензин в цене подскочил из-за путина. То есть США решили не покупать нашу нефть, но виноват путин", — заявил Карпов.

Анатолий считает, что санкции против россии в первую очередь вредят Европе.

"Европа, запустив санкционную машину против россии, лишь ускорила процесс экономического упадка, который начался с того, что они стали выводить производство от себя. Сейчас они теряют и наши поставки, и огромный платежеспособный рынок – населения у нас 150 млн человек, почти в два раза больше, чем в Германии. Производственный спад, сокращения рабочих, рост цен – все это было предсказуемо.

Но риторика одна: россия – зло, путин виноват, мы его побьем, и все у нас наладится, а пока надо потерпеть. Мозги населению промывают очень хорошо, ничего не могу сказать. Стратегии настолько замечательные, что всего восемь лет понадобилось, чтобы из украинцев сделать врагов русских", — сказал шахматист.

Гроссмейстер заявил, что западная пресса необъективна и недостоверна, уколов при этом страны Прибалтики, которые ведут жесткую антироссийскую политику.

"Пресса катит все в одну сторону, достоверность, объективность – пустые звуки. Хоть рейтинг по оболваниванию составляй – там лидеры США, Германия, Англия, скандинавские страны. Про Прибалтику и не говорим. Они вообще не понимают, что существуют за счет интереса Запада к россии. Сами по себе Литва, Эстония, Латвия никого не волнуют", — добавил Карпов.

Кроме того 12-й чемпион мира допустил, что россия может исчезнуть с карты мира

"Сейчас россия проходит тяжелейшее испытание. Она должна пройти его успешно, потому что в противном случае россии просто не будет. И мне кажется, люди понимают остроту, важность этого момента" – закончил Карпов.

В сети лишь посмеялись на Карповым, который распространяет нарратив кремля.

В сети высмеяли слова Карпова про загнивающий Запад

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Напомним, недавно Карпов публично поддержал шахматиста-путиниста Сергея Карякина.

Ранее Карякин похвастался, что разбогател за счет антироссийских санкций Запада.