Еще один легендарный шахматист прогнулся под путина

Карпов публично поддержал Карякина

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поддержал знаменитого российского шахматиста Сергея Карякина, которого дисквалифицировали за активную поддержку кровавого диктатора владимира путина.

Карпов прокомментировал слова Карякина, обвинившего Федерацию шахмат россии (ФШР) в антигосударственных взглядах. Соответствующий комментарий Анатолия доступен на прокремлевском сайте Р-Спорт.

Карпова смутило то, что ФШР подготовила открытое письмо российских гроссмейстеров с призывом остановить войну в Украине. По его мнению, федерация, организовав это, поступила чудовищно.

"Что касается пояснения обстановки, то все, сказанное Карякиным – истина. Он ничего не добавил и не убавил, все так и есть. То, что федерация инициирует письмо (против "спецоперации"), готовит его, и директор подписывает – я вообще такого не помню. Видимо, после этого, испугавшись, директор (Глуховский) убежал туда, в Израиль. Он же подписал письмо.

Каждый гроссмейстер, если он имеет свое мнение и хочет высказаться, может это сделать. Но федерация не должна организовывать подобные вещи. Это просто чудовищно", – сказал Карпов.

В сети раскритиковали Карпова за такую позицию.

Напомним, Карякин на своем telegram-канале ранее написал, что ФШР управляется из Израиля.

Ранее сообщалось, что Карякина захейтили в сети, за выбор пути холуя. К слову, Сергей заявил, что разбогател из-за санкций Запада в отношении рф.