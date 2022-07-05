"Путь холуя и путь совести": российские топ-шахматисты поссорились из-за войны против Украины

Гроссмейстеры по-разному смотрят на ситуацию в Украине

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, которого отстранили от международных соревнований из-за активной поддержки путина, не общается с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом рассказал Карякин в комментарии для "СЭ".

Причиной конфликта стало то, что Карякин поддерживает "спецоперацию", а вот Непомнящий открыто выступил против войны.

"Жалею ли я о политических высказываниях, из-за которых меня дисквалифицировали? Нет! Сто процентов! И мнения своего не меняю. Если бы можно было вернуть все назад – сделал бы то же самое.

Вот Непомнящий сразу выступил против "спецоперации", подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ. В том числе в серии Grand Chess Tour, которую курирует Гарри Каспаров. Там российским шахматистам выставили четкое условие – играть могут только те, кто осуждают "спецоперацию".

Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся", — заявил Карякин.

В сети отметили, что у двух российских шахматистов действительно разные пути: один выбрал путь холуя, а второй — путь совести.

В сети сравнили политические взгляды Карякина и Непомнящего

Ранее сообщалось, что россияне прозвали Карякина "шахматным Иудой" после блокировки популярного сервиса в рф. Кроме того, россиянин нелепо пытался оправдать гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на церемонию награждения с буквой Z.