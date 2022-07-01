"Словил бы пулю за путина": чемпион Формулы-1 ошалел от слов бывшего руководителя серии

Бывший начальник Формулы-1 лестно отозвался о президенте рф

Семикратный чемпион мира (Формула-1) Льюис Хэмилтон прокомментировал позицию Берни Экклстоуна, который поддержал владимира путина.

Слова британского гонщика доступны на planetf1.

Хэмилтон раскритиковал бывшего босса "Королевских гонок" за яростную поддержку кровавого диктатора. Гонщик считает такую позицию неуместной.

"Нам подобное больше не нужно. Слушать людей, которые поддерживают такого человека (путина) – это вне моего понимания. Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отправляют на десятилетия назад, и нам еще предстоит увидеть всю тяжесть и боль. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего позитивного", – сказал пилот "Мерседеса".

Напомним, в своем недавнем интервью Экклстоун назвал путина "разумным человеком", а также обвинил президента Украины Владимира Зеленского фактически в развязывании войны.

"В Украине есть один человек – насколько я понимаю, он был комиком. И, похоже, он хочет оставаться в своей профессии. Считаю, если бы он как следует подумал, то предпринял бы достаточные усилия, чтобы поговорить с мистером путиным – разумным человеком – выслушал бы его и что-то сделал. По-другому действовать должен был не путин, а Зеленский? Безусловно. Если бы Украина по-настоящему хотела бы этого избежать, то избежала бы, — заявил Экклстоун на британском ТВ.

Кроме того, Экклстоун добавил, что поймал бы пулю за путина.

"Да, я бы по-прежнему словил пулю за него. Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным", — отметил 91-летний Берни.

Ранее сообщалось, что в россии оперативники "охотились" на хоккеиста сборной рф, который хотел сбежать в НХЛ.

Напомним, в рф не нашлось денег для лыжников.