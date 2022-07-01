"Денег нет, но вы держитесь": Губерниев предложил награждать российских спортсменов шоколадными медалями

Известный комментатор не понимает, почему лыжники должны бегать бесплатно

В условиях международного отстранения российских лыжников внутренние соревнования в рф для них пройдут без призового фонда, что не понравилось скандальному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.

Соответствующий пост он опубликовал на своем telegram-канале в пятницу, 1 июля.

Губерниев не понимает, почему биатлонистам и фигуристам будут платить хорошие деньги, а вот лыжников обделили. Он также предложил выдавать призерам российских соревнований шоколадные медали. Кроме того, журналист использовал знаменитую цитату экс-президента рф Дмитрия Медведева.

"Фигуристам, насколько я знаю, на этапах Гран-при россии будут платить призовые как на турнирах ISU, биатлонисты стараниями Нуждова деньги нашли и очень приличные! И другие виды спорта тоже деньги находят!

Надо спортсменов поддерживать! Лыжники же будут бегать за медали! Елена Валерьевна (Вяльбе), вы снова мой кумир! Денег нет, но вы держитесь, лыжники…

ФЛГР, сделайте для лыжников шоколадные медали! Елена Валерьевна хоть покормит Большунова, Непряеву и других! Лыжный бег за еду! Это прорыв российского спорта!" – написал Губерниев.

Добавим, что ранее глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на призовые для лыжников просто нет средств.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине у Губерниева произошла стычка с представителем Украины. К слову, российский журналист даже говорил об ударе по Цюриху из-за санкций к российскому футболу.