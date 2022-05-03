"Ударят по Цюриху?": в россии допустили силовое решение ситуации с УЕФА

Высказывания россиянина высмеяли даже соотечественники

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал два сценария решения вопроса с УЕФА, который отстранил российские клубы от еврокубков.

Соответствующее интервью Губерниева доступно на Матч ТВ.

Губерниев рассказал, что вопрос с УЕФА можно решить двумя путями — переговорным и силовым.

"Нужно пытаться как-то восстанавливаться. Есть два пути – переговорный и силовой. Если договориться не получится, то мы должны быть настолько мускулистыми, экономически развитыми, здорово играть в футбол, чтобы без нас мир не мог, как без российских хоккеистов в НХЛ. Пути нужно искать, чтобы возвращаться в большой спорт, это касается не только футбола, но и всего остального, нас нигде нет. Мой прогноз по поводу будущего пессимистичен. Нельзя сидеть сложа руки, конечно же, нужно пытаться договариваться и так далее", — заявил Губерниев.

В сети высмеяли заявление Губерниева. Один из пользователей даже спросил, решится ли россия на удар по Цюриху (штаб-квартира ФИФА, — ред.).

В сети высмеяли слова Губерниева о силовом решении ситуации с УЕФА

Ранее сообщалось, что в рф началась истерика после бана от УЕФА. А российская фигуристка лишь высмеяла отечественные клубы, заявив, что они лишь позорили страну.