"Ударять по Цюріху?": у росії допустили силове вирішення ситуації з УЄФА

Заяву росіянина висміяли навіть співвітчизники

Російський коментатор Дмитро Губернієв назвав два сценарії вирішення питання з УЄФА, яке усунув російські клуби від єврокубків.

Відповідне інтерв’ю Губернієва доступне на Матч ТВ.

Губернієв розповів, що питання з УЄФА можна вирішити двома шляхами — переговорами та силою.

"Потрібно намагатися якось відновлюватися. Є два шляхи — переговорний і силовий. Якщо домовитися не вийде, то ми маємо бути настільки мускулистими, економічно розвиненими, здорово грати у футбол, щоб без нас світ не міг, як без російських хокеїстів у НХЛ. Шляхи потрібно шукати, щоб повертатися у великий спорт, це стосується не тільки футболу, а й усього іншого, нас ніде немає. Мій прогноз щодо майбутнього песимістичний. Не можна сидіти склавши руки, звичайно ж, потрібно намагатися домовлятися і так далі", — заявив Губернієв.

У мережі висміяли заяву Губернієва. Один з користувачів навіть спитав, чи росія наважиться на удар по Цюриху (штаб-квартира ФІФА, — ред.).

У мережі висміяли слова Губернієва про силове вирішення ситуації з УЄФА

Раніше повідомлялося, що в росії почалася істерика після бана від УЄФА. А російська фігуристка лише висміяла вітчизняні клуби, заявивши, що вони лише ганьбили країну.