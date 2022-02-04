На Олимпиаде в Пекине произошла первая стычка между украинцем и россиянином (видео)

Журналисты обменялись "любезностями".

Российский комментатор Дмитрий Губерниев, который недавно оскорбил украинского министра спорта Вадима Гутцайта, вступил в конфликт с представителем Украины.

Об этом российский журналист сообщил на своем telegram-канале.

Дмитрий рассказал, что в пресс-центре Игр случайно задел перегородку, за которой сидел украинский журналист. Затем между ними вспыхнул конфликт. Естественно россиянин заявил о "провокации" со стороны украинца.

"Абсолютная провокация. Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: "У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще муд*цкая". Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал", — цитирует Губерниева "СЭ".

Напомним, Губерниев оскорбил Гутцайта из-за рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины по поводу совместных фото с россиянами. Соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 5 февраля. С расписанием первого игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте. Также на "Телеграфе" доступно полное расписание Олимпийских игр.