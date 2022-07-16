В россии хотят приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене

Железный занавес опускается

В субботу, 16 июля, на 143-й день полномасштабного вторжения рф в Украину депутат госдумы россии Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

С такой инициативой он обратился к россиянам, передает telegram-канал депутата. Кроме того, чиновник опубликовал письмо министерства спорта россии, где было указано, сколько российских спортсменов поменяло гражданство за последние 10 лет.

В письме указано, что за 10 лет спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена. В минспорта указали, что потратили на их содержание порядка 200 миллионов рублей (около 100 млн грн) только за период, когда атлеты стали членами сборной (з/п и призовые).

"Главное – в этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную рф, а цифры эти – внушительные. Получается, действующее законодательство интересы индивидуума ставит выше интересов общества, государства. Президентом подписан закон, в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой.

Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены", – написал депутат.

Ранее сообщалось, что российский шахматист приехал к боевикам "ДНР".

Напомним, в россии хотят изменить правила футбола на внутреннем турнире.