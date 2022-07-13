"Вместо мяча играть кокосом": в сети смеются над новыми правилами футбола в россии

В россии хотят перезапустить кубок РПЛ

В россии в условиях международного бана от футбольных соревнований хотят провести футбольный турнир по новым правилам.

Идеологи Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят проводить три тайма по 30 минут с двумя перерывами по 15 минут. Об этом сообщает Sports.ru.

По информации источника, матчи на групповом этапе не предполагают ничьих, сразу после 90 минут в таком случае состоится серия пенальти. Рассматривался вариант с буллитами, однако массовой поддержки он не получил. Кроме того, было предложение вводить ауты ногами.

Система начисления очков такова: за победу в основное время – 3, за победу в серии пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1, за поражение в основное время – 0. За каждую победу предполагаются бонусные выплаты.

Кроме того в россии предлагают ввести такое "ноу-хау" — публичные объяснения судей в спорных моментах после просмотра VAR, причем в прямом эфире.

Добавим, что в сети со смехом восприняли "российские правила футбола". Один из пользователей предложил играть не мячом, а кокосом.

Напомним, Кубок РПЛ проводился всего раз в истории. В 2003 году победителем турнира стал "Зенит". В условиях международной изоляции у российских команд освободился календарь, потому данный турнир может восстать из пепла в обновленном формате.

Ранее сообщалось, что в сети высмеяли российских футболистов после международного бана. Напомним, легионер московского "Спартака" случайной назвал рф "задницей".