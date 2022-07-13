"Замість м’яча грати кокосом": у мережі сміються з нових правил футболу в росії

У РФ хочуть перезапустити кубок РПЛ

У Росії в умовах міжнародного бана від футбольних змагань хочуть провести футбольний турнір за новими правилами.

Ідеологи Кубка Російської прем’єр-ліги (РПЛ) хочуть проводити три тайми по 30 хвилин із двома перервами по 15 хвилин. Про це повідомляє Sports.ru.

За інформацією джерела, матчі на груповому етапі не передбачають нічиїх, одразу після 90 хвилин у такому разі відбудеться серія пенальті. Розглядався варіант із буллітами, проте масової підтримки він не отримав. Крім того, була пропозиція вводити аути ногами.

Система нарахування очок така: за перемогу в основний час – 3, за перемогу у серії пенальті – 2, за поразку за пенальті – 1, за поразку в основний час – 0. За кожну перемогу передбачаються бонусні виплати.

Крім того, в росії пропонують запровадити таке "ноу-хау" — публічні пояснення суддів у спірних моментах після перегляду VAR, причому в прямому ефірі.

Додамо, що у мережі зі сміхом сприйняли "російські правила футболу". Один із користувачів запропонував грати не м’ячем, а кокосом.

Нагадаємо, Кубок РПЛ проводився лише раз в історії. У 2003 році переможцем турніру став "Зеніт". В умовах міжнародної ізоляції у російських команд звільнився календар, тому цей турнір цілком може повстати з попелу в оновленому форматі.

Раніше повідомлялося, що у мережі висміяли російських футболістів після міжнародного бана. Нагадаємо, легіонер московського "Спартака" випадковою назвав росію "дупою".