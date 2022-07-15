Путинский шахматист приехал к боевикам "ДНР" ради пробежки

Отстраненный от соревнований российский спортсмен также привез помощь террористам

В пятницу, 15 июля, на 142-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российский шахматист Сергей Карякин, которого отстранили от соревнований за поддержку войны, прибыл в оккупированный Донецк.

Об этом заявил сам гроссмейстер на своем telegram-канале. Карякин сообщил, что устроил пробежку в городе, а также привез боевикам "ДНР" "необходимые вещи".

"Спасибо большое Донецку за теплый прием. С утра уже успели пробежаться, хоть это и не очень рекомендуется, потому что в городе сложная, тяжелая обстановка, есть обстрелы – я слышал их сам. Конечно, ситуация сложная, но тем не менее люди выходят на улицу, машины тоже ездят – все нормально, город живет своей жизнью.

И, даже когда есть какие-то обстрелы, я уже заметил, что люди не оборачиваются, спокойно идут дальше и не ускоряют шаг. Все уже привыкли, все спокойно на это реагируют. Поэтому я уверен, что такой город не сломить", – заявил Карякин.

В сети считают, что Карякин метит в госдуму рф. Добавим, что Сергей, который родом из Симферополя, до 2009 года выступал за Украину.

В сети высмеяли поездку шахматиста Карякина в Донецк

Напомним, в россии Карякина прозвали "шахматным Иудой" после жалобы Сергея на популярный шахматный портал. Ранее Карякина поддержал знаменитый шахматист Анатолий Карпов.