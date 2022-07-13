Спортсменка-путинистка проговорилась о "надбавке за сложные условия труда"

Лыжница поддерживает кровавого диктатора владимира путина

Олимпийская чемпионка в лыжном спорте (эстафета) Вероника Степанова, которая обожает российскую политическую элиту, поделилась мнением о выплате призовых российским спортсменам.

Соответствующее интервью лыжницы доступно на Матч ТВ. Вероника рассказала, что в рф спортсменов сделали "бюджетниками", что дает ей уверенность в будущем. Кроме того, Степанова заявила, что получит квартальную премию и надбавку за сложные условия труда.

Примечательно, что олимпийская чемпионка против государственного финансирования профессиональных спортсменов, но охотно получает зарплату из бюджета.

"Я уверена, что выплата призовых из средств федерального или региональных бюджетов не будет правильным решением ни с одной точки зрения. Госсредства должны идти на детский спорт, на стимулирование тренеров, на поддержание лыжных трасс на местах в приличном состоянии. Безусловно, это здорово, что государство финансирует лучших атлетов через Центр спортивной подготовки, таким образом делая нас своего рода бюджетниками, – это дает уверенность.

А вот призовые, я уверена, должны быть из других источников. Не надо скрывать: они на российских соревнованиях станут отличной мотивацией – для нас это и квартальная премия, и "надбавка за сложные условия труда" – написала Степанова.

В сети лишь посмеялись над "тяжелыми условиями труда" лыжницы.

В сети посмеялись над Вероникой Степаной из-за слов про тяжелые условия труда

Ранее Степанова призналась, что от президента рф владимира путина исходит "особая энергия".

Напомним, Вероника недавно пригрозила "шведам-русофобам".