Спортсменка-путіністка проговорилася про "надбавку за складні умови праці"

Лижниця підтримує кривавого диктатора володимира путіна

Олімпійська чемпіонка у лижному спорті (естафета) Вероніка Степанова, яка обожнює російську політичну еліту, поділилася думкою про виплату призових російським спортсменам.

Відповідне інтерв’ю лижниці доступне на Матч ТВ. Вероніка розповіла, що в росії спортсменів зробили "бюджетниками", що дає їй впевненість у майбутньому. Крім того, Степанова заявила, що отримає квартальну премію та надбавку за складні умови праці.

Цікаво, що олімпійська чемпіонка проти державного фінансування професійних спортсменів, але охоче отримує зарплату з бюджету.

"Я впевнена, що виплата призових із коштів федерального чи регіональних бюджетів не буде правильним рішенням з жодної точки зору. Держкошти повинні йти на дитячий спорт, на стимулювання тренерів, на підтримку лижних трас на місцях у пристойному стані. Безумовно, це чудово, що держава фінансує найкращих атлетів через Центр спортивної підготовки, таким чином роблячи нас своєрідними бюджетниками, – це дає впевненість.

А ось призові, я впевнена, мають бути з інших джерел. Не треба приховувати: вони на російських змаганнях стануть чудовою мотивацією – для нас це і квартальна премія, і надбавка за складні умови праці – написала Степанова.

У мережі лише посміялися з "важких умов праці" лижниці.

У мережі посміялися над Веронікою Степаною через слова про важкі умови праці

Раніше Степанова зізналася, що від президента росії володимира путіна йде "особлива енергія".

Нагадаємо, Вероніка нещодавно пригрозила "шведам-русофобам".