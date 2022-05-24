Укр

"Надеются, что россия переселится на Марс и исчезнет?": путинская лыжница пригрозила "шведам-русофобам"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин и Вероника Степанова Новость обновлена 24 мая 2022, 16:57
владимир путин и Вероника Степанова

Спортсменка активно поддерживает российскую политическую верхушку

Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова, которая не стесняется поддерживать российскую политическую элиту, заступилась за россиянку Елену Вяльбе после слов шведских лыжников Маркуса Грате и Йоханны Хагстрем.

Соответствующий пост Степанова опубликовала на своем telegram-канале.

Вяльбе хочет переизбираться в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), однако из-за полномасштабного вторжения рф в Украину шведские лыжники даже не хотят обсуждать это и считают ситуацию, при которой россиянка баллотируется на данный пост, ужасной. Степанова отметила, что эти высказывания шведов мотивируют ее и она планирует победить их на лыжне. Правда, в ближайшее время сделать это точно не получится, ведь рф отстранена от международных соревнований. Также Вероника добавила, что россияне не переселятся на Марс и не исчезнут с карты мира.

"Ну что ж, спасибо за дополнительную мотивацию в тренировках — и в будущих соревнованиях, Йоханна и Маркус. Странные ребята, надеются, что мы и правда уйдем, пропадем, переселимся на Марс и навсегда исчезнем из их жизни? Ну-ну", — написала Степанова.

Ранее Грате и Хагстрем решительно выступили против желания Вяльбе переизбираться в совет FIS, передает expressen.

"Не существует ни малейшей возможности, что Вяльбе получит место в совете. Ужасно то, что она вообще в списке кандидатов. Все это должно исчезнуть", – сказал Грате.

"Так и должно быть (что Вяльбе не место в совете). Есть причина, по которой россиянам не разрешают принимать участия в соревнованиях", – заявила Хагстрем.

В сети российские пользователи в высказываниях шведов усмотрели русофобию.

Ранее Степанова рассказала об "особой энергии" путина.

Напомним, норвежский лыжник с помощью одного снимка объяснил, почему россиянам не место в международном спорте.

Теги:
#Швеция #Россия #Лыжный спорт