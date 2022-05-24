"Надеются, что россия переселится на Марс и исчезнет?": путинская лыжница пригрозила "шведам-русофобам"

Спортсменка активно поддерживает российскую политическую верхушку

Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова, которая не стесняется поддерживать российскую политическую элиту, заступилась за россиянку Елену Вяльбе после слов шведских лыжников Маркуса Грате и Йоханны Хагстрем.

Соответствующий пост Степанова опубликовала на своем telegram-канале.

Вяльбе хочет переизбираться в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), однако из-за полномасштабного вторжения рф в Украину шведские лыжники даже не хотят обсуждать это и считают ситуацию, при которой россиянка баллотируется на данный пост, ужасной. Степанова отметила, что эти высказывания шведов мотивируют ее и она планирует победить их на лыжне. Правда, в ближайшее время сделать это точно не получится, ведь рф отстранена от международных соревнований. Также Вероника добавила, что россияне не переселятся на Марс и не исчезнут с карты мира.

"Ну что ж, спасибо за дополнительную мотивацию в тренировках — и в будущих соревнованиях, Йоханна и Маркус. Странные ребята, надеются, что мы и правда уйдем, пропадем, переселимся на Марс и навсегда исчезнем из их жизни? Ну-ну", — написала Степанова.

Ранее Грате и Хагстрем решительно выступили против желания Вяльбе переизбираться в совет FIS, передает expressen.

"Не существует ни малейшей возможности, что Вяльбе получит место в совете. Ужасно то, что она вообще в списке кандидатов. Все это должно исчезнуть", – сказал Грате.

"Так и должно быть (что Вяльбе не место в совете). Есть причина, по которой россиянам не разрешают принимать участия в соревнованиях", – заявила Хагстрем.

В сети российские пользователи в высказываниях шведов усмотрели русофобию.

Ранее Степанова рассказала об "особой энергии" путина.

Напомним, норвежский лыжник с помощью одного снимка объяснил, почему россиянам не место в международном спорте.