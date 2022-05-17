"В постель хочет, на место Кабаєвой": российская лыжница заявила об "особой энергии" путина

Спортсменка поддерживает власть в рф

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова после того, как восхитилась видными российскими чиновниками, похвалила и президента рф владимира путина.

Об этом спортсменка заявила во время просветительского марафона "Новые горизонты", — передает Р-Спорт.

Лыжница рассказала, что испытала сильные эмоции, когда путин лично награждал ее. Вероника заявила, что президент рф является сильным лидером из-за чего и россия — сильная.

"Присутствие президента не смущает и не пугает, оно наоборот заряжает. Ты чувствуешь рядом с ним колоссальную уверенность, ощущаешь особую энергию. Сильный лидер – сильная страна, что еще добавить", — заявила Степанова.

В сети высмеяли Степанову, а один из пользователей предположил, что спортсменка хочет занять место другой олимпийской чемпионки, Алины Кабаевой, которую на Западе считают любовницей путина.

В сети высмеяли слова Степановой о путине

Ранее сообщалось, что путин обратил внимание на юную фигуристку Камилу Валиеву. Более того, кровавый диктатор сделал спортсменке неформальный подарок. К слову, в США недовольны этой близостью.