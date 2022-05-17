"В постель хочет, на место Кабаєвой": российская лыжница заявила об "особой энергии" путина
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Спортсменка поддерживает власть в рф
Российская лыжница, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова после того, как восхитилась видными российскими чиновниками, похвалила и президента рф владимира путина.
Об этом спортсменка заявила во время просветительского марафона "Новые горизонты", — передает Р-Спорт.
Лыжница рассказала, что испытала сильные эмоции, когда путин лично награждал ее. Вероника заявила, что президент рф является сильным лидером из-за чего и россия — сильная.
"Присутствие президента не смущает и не пугает, оно наоборот заряжает. Ты чувствуешь рядом с ним колоссальную уверенность, ощущаешь особую энергию. Сильный лидер – сильная страна, что еще добавить", — заявила Степанова.
В сети высмеяли Степанову, а один из пользователей предположил, что спортсменка хочет занять место другой олимпийской чемпионки, Алины Кабаевой, которую на Западе считают любовницей путина.
Ранее сообщалось, что путин обратил внимание на юную фигуристку Камилу Валиеву. Более того, кровавый диктатор сделал спортсменке неформальный подарок. К слову, в США недовольны этой близостью.