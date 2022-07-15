"Cпецоперация по дефутболизации": россия проиграла дело против УЕФА и ФИФА в суде

Российские клубы проиграли аппеляцию

В пятницу, 15 июля, на 142-йдень полномасштабного вторжения рф в Украину CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария) отклонил апелляции российских клубов и сборных на отстранение от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Об этом сообщает официальный сайт суда. Были отклонены апелляции "Зенита", "Динамо" (Москва), "Сочи", ЦСКА, а также Российского футбольного союза (РФС).

Российские команды намеревались добиться восстановления прав на участие в еврокубках и других международных турнирах. 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/23 из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. После отклонения апелляции это решение футбольных организаций остается в силе.

Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022 и квалификации женского чемпионата мира 2023 года. В рф назвали решение CAS отсутствием спортивного принципа.

"Да, еврокубки отсутствуют, чему мы выражаем недоумение. Это отсутствие спортивного принципа. Где основания для отстранения? Спорт — вне политики. Есть примеры независимых организаций — тот же большой теннис. Это очень серьезный прецедент, что перестали работать международные законы. О чём тут говорить? На какую демократию ссылаться?" — в комментарии "Чемпионату" заявил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

В сети многие пользователи приветствовали такое решение суда.

В сети прокомментировали решение CAS по российским клубам и сборным

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Напомним, некоторые россияне даже обрадовались еврокубковому бану футбольных клубов, ведь ранее российские игроки только позорили страну. Известный советский биатлонист Александр Тихонов считает, что от российских футболистов необходимо избавиться.