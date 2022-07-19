"Викликайте санітарів": у мережі висміяли слова російського депутата про зрадників батьківщини

Російським спортсменам можуть заборонити міняти громадянство

Депутат держсудми рф Роман Терюшков, який запропонував прирівняти зміну спортивного громадянства до державної зради, роз’яснив свою позицію щодо цього і був піднятий на сміх.

Відповідний пост він опублікував на своєму telegram-каналі. У ньому депутат заявив, що дана ініціатива стосуватиметься лише переходу атлетів до "недружніх" країн. В іншому випадку спортсмен зможе поміняти громадянство або безплатно, або з виплатою компенсації державі.

Терюшков вважає, що під час "спецоперації" російські спортсмени насамперед захищають та представляють інтереси батьківщини, виступає за прапор, гімн та герб країни.

Що пропонує Терюшков:

Якщо спортсмен прийняв рішення виступати за країни зі списку недружніх (країни, які зараз допомагають Україні), то зміну спортивного громадянства росії на громадянство цих країн має вважатися зрадою. Покарання має бути пропорційно діянню і може відрізнятися від встановленого сьогодні. Якщо спортсмен вирішив змінити спортивне громадянство росії на громадянство країн, які не входять до переліку недружніх, необхідно встановити правила переходу. Це можна зробити після того, як спортивна федерація тієї країни, куди переходить спортсмен, компенсує витрати на його підготовку, понесені рф. Порядок розрахунку має бути встановлений урядом, всі нормативи витрат розраховані за видами спорту та за етапами спортивної підготовки. Якщо спортсмен вирішив змінити спортивне громадянство росії на громадянство дружньої країни, наприклад Білорусі, він це може зробити вільно, при цьому компенсація не виплачується.

Додамо, що до дружніх країн Терюшков також записав окуповані росією території України, які зараз перебувають під контролем бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

У мережі лише висміяли слова Терюшкова, а один із користувачів навіть запропонував викликати санітарів для депутата.

У мережі висміяли слова Терюшкова про зміну громадянства для спортсменів із росії

Раніше Терюшков запропонував створити в рф "російську ФІФА".

Нагадаємо, росія програла справу проти УЄФА та ФІФА у спортивному суді.