У росії хочуть створити "російську ФІФА": у мережі сміються

Більшість міжнародних спортивних федерацій не хоче змагатися із росіянами

У росії на тлі відсторонення російських футбольних клубів та збірних від міжнародних змагань замислилися про створення своїх "міжнародних" федерацій.

Про це заявив депутат держдуми рф Роман Терюшков у коментарі для metaratings.ru. Він запропонував росії створити свої міжнародні спортивні інститути.

Депутат запропонував потенційним учасникам таких інститутів вкладати гроші в росії, що нібито буде гарантією розвитку спорту. Потім до фінансування підключиться і рф. Терешков вважає, що до "російської ФІФА" або "російського МОКу" захочуть приєднатися країни колишнього СНД, країни ШОС, БРІКС, азіатські, африканські та американські держави.

"Необхідно в першу чергу створювати свої міжнародні інститути, які будуть засновані на традиційних принципах олімпізму, створювати свою спортивну міжнародну спільноту. Я впевнений, що до нас приєднуватимуться все більше країн, які втомилися від гегемонії міжнародних спортивних співтовариств, які вже далекі від принципів спорту.

Насамперед, можна запросити країни колишнього СНД, країни ШОС, БРІКС, низку країн Азіатського континенту, Африки та Південної Америки. Вони, безумовно, приєднаються до нової міжнародної спортивної спільноти", – сказав Терюшков.

У мережі лише посміялися з такої ініціативи депутата.

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Раніше Терюшков запропонував у росії прирівняти зміну спортивного громадянства до державної зради.

Нагадаємо, радянський чемпіон розповів, як змусити Захід повзати навколішки перед росією.